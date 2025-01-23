В Молдове суд отклонил почти 100 жалоб на штрафы за продажу голосов на выборах

Конституционный суд Молдовы рассмотрел 94 обращения с просьбой признать неконституционными штрафы для избирателей, которые продали свои голоса на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Судьи отклонили жалобы как необоснованные и подчеркнули, что такие меры нужны для борьбы с политической коррупцией.

Десятки людей обжаловали в судах общей юрисдикции штрафы, которые им назначили за то, что они продали свои голоса на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции 2024 года.

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Во время разбирательств их адвокаты решили обратиться в Конституционный суд. Они указали на недостаточную прозрачность при принятии поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающей наказание за подкуп избирателей.

Кроме того, по мнению адвокатов, штрафы не соответствуют тяжести нарушения и являются чрезмерно высокими, поскольку превышают среднюю зарплату минимум втрое.

Также они утверждают, что такие меры нарушают статьи Конституции, которые гарантируют право на мнение, личную свободу и выбор.

Конституционный суд объединил все 94 обращения в одно. Судьи заявили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что депутаты нарушили конституционные принципы, принимая эту поправку.

Подкуп избирателей, по мнению КС, противоречит концепции "демократических выборов и свободного голосования граждан", а введение наказаний направлено на борьбу с политической коррупцией. В результате Конституционный суд отклонил все обращения, признав их необоснованными.

В декабре сообщалось, что в Молдове выписали штрафы на более 460 тысяч евро за коррупцию вокруг голосования на выборах 2024 года.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану заявил, что в октябре перед выборами и референдумом в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.