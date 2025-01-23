Глава Міноборони Німеччини: Європа має відповідати за власну безпеку більше, ніж будь-коли

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз Європа має нести більшу відповідальність за власну безпеку, ніж будь-коли раніше, незалежно від рішень нової адміністрації США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький міністр сказав в інтерв’ю DW.

У Пісторіуса спитали, чи є його сьомий візит до Литви частиною єдиної стратегії, спрямованої на демонстрацію активної позиції Європи в контексті протистояння російській військовій агресії.

На що очільник німецького оборонного відомства відповів: "Незалежно від того, яким є порядок денний Дональда Трампа, Білого дому і нової адміністрації, ми повинні взяти на себе велику відповідальність".

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Міністр також заявив, що однією зі складових цієї стратегії є ухвалене влітку 2023 року рішення розмістити на постійній основі бригаду Бундесверу в Литві.

Реалізація цієї програми "йде відповідно до плану" і "дорожня карта буде виконана в строк", зауважив Пісторіус, уточнивши, що бригада буде підготовлена в повному складі "за умови надання інфраструктури".

За словами міністра, до кінця 2025 року в Литві буде розміщено близько 500 перших солдатів Бундесверу з 5 тисяч запланованих протягом двох наступних років.

Раніше Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.