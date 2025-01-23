Глава Минобороны Германии: Европа должна отвечать за свою безопасность больше, чем когда-либо

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас Европа должна нести большую ответственность за собственную безопасность, чем когда-либо прежде, независимо от решений новой администрации США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр сказал в интервью DW.

У Писториуса спросили, является ли его седьмой визит в Литву частью единой стратегии, направленной на демонстрацию активной позиции Европы в контексте противостояния российской военной агрессии.

На что глава немецкого оборонного ведомства ответил: "Независимо от того, какова повестка дня Дональда Трампа, Белого дома и новой администрации, мы должны взять на себя большую ответственность".

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Министр также заявил, что одной из составляющих этой стратегии является принятое летом 2023 года решение разместить на постоянной основе бригаду Бундесвера в Литве.

Реализация этой программы "идет в соответствии с планом" и "дорожная карта будет выполнена в срок", заметил Писториус, уточнив, что бригада будет подготовлена в полном составе "при условии предоставления инфраструктуры".

По словам министра, до конца 2025 года в Литве будет размещено около 500 первых солдат Бундесвера из 5 тысяч запланированных в течение двух последующих лет.

Ранее Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.