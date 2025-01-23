Міністр оборони Німеччини сподівається, що Україна отримає додаткові 3 млрд євро допомоги

Міністр оборони Німеччини прокоментував суперечку в уряді щодо надання Україні додаткової військової допомоги на суму близько 3 млрд євро.

Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

На запитання про те, чи отримає Україна додатковий пакет до німецьких дострокових виборів 23 лютого, Пісторіус відповів: "Я сподіваюся, що так".

Водночас він став на захист канцлера Олафа Шольца, який виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.

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Очільник німецького Міноборони назвав ідею зі збільшенням держборгу виправданою й "чесною" щодо виборців.

За його словами, в іншому разі залишиться незрозуміло, як забезпечити фінансування допомоги Україні "через три чи чотири місяці, коли виборча кампанія завершиться".

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер нібито блокує додатковий пакет для України.

Своєю чергою глава МЗС Анналена Бербок розкритикувала уряд за нерішучість щодо допомоги Україні, наголосивши, що "Німеччина в цілому наразі не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі".