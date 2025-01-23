Министр обороны Германии надеется, что Украина получит дополнительно 3 млрд евро помощи

Министр обороны Германии прокомментировал спор в правительстве о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму около 3 млрд евро.

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, получит ли Украина дополнительный пакет до немецких досрочных выборов 23 февраля, Писториус ответил: "Я надеюсь, что да".

В то же время он встал на защиту канцлера Олафа Шольца, который выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

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Глава немецкого Минобороны назвал идею с увеличением госдолга оправданной и "честной" по отношению к избирателям.

По его словам, в противном случае останется не ясно, как обеспечить финансирование помощи Украине "через три или четыре месяца, когда избирательная кампания завершится".

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер якобы блокирует дополнительный пакет для Украины.

В свою очередь глава МИД Анналена Бербок раскритиковала правительство за нерешительность в отношении помощи Украине, подчеркнув, что "Германия в целом пока не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе".