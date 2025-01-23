Прем’єр Грузії підтримав думку Фіцо про "одну руку" за протестами в обох країнах

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе погодився із заявою словацького прем’єра Роберта Фіцо про те, що буцімто антиурядові протести у Словаччині координуються групою, яка раніше займалася "подіями в Грузії".

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить "Новости-Грузия".

Кобахідзе, коментуючи слова Фіцо про нібито загрозу держперевороту за аналогією з подіями у Грузії та Україні, заявив, що це "абсолютно логічно" і що протести "координуються однією рукою".

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"Я часто цитував конкретне відеозвернення прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, де він описує процеси, що відбуваються у Словаччині, зокрема поширення ліберального фашизму. Те, що він описує у своєму 10-хвилинному зверненні, абсолютно ідентичне тому, що відбувається у Грузії", – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, у середу 22 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про "групу експертів", яка буцімто готує "Майдан" у Словаччині та анонсував превентивні заходи щодо протестів.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтримав заяви прем’єра про нібито підготовку держперевороту в країні, зазначивши, що "ситуація серйозна".