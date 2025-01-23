Премьер Грузии поддержал мнение Фицо об "одной руке" за протестами в обеих странах

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе согласился с заявлением словацкого премьера Роберта Фицо о том, что якобы антиправительственные протесты в Словакии координируются группой, которая ранее занималась "событиями в Грузии".

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит "Новости-Грузия".

Кобахидзе, комментируя слова Фицо о якобы угрозе госпереворота по аналогии с событиями в Грузии и Украине, заявил, что это "абсолютно логично" и что протесты "координируются одной рукой".

Реклама:

"Я часто цитировал конкретное видеообращение премьера Словакии Роберта Фицо, где он описывает процессы, происходящие в Словакии, в частности распространение либерального фашизма. То, что он описывает в своем 10-минутном обращении, абсолютно идентично тому, что происходит в Грузии", – заявил Кобахидзе.

Напомним, в среду 22 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о "группе экспертов", которая якобы готовит "Майдан" в Словакии и анонсировал превентивные меры по протестам.

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал заявления премьера о якобы подготовке госпереворота в стране, отметив, что "ситуация серьезная".