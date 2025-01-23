Кандидат у канцлери Німеччини хоче кардинально змінити безпекову політику

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, хоче докорінно реорганізувати зовнішню та безпекову політику Німеччини.

Його заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Мерц переконаний, що з огляду на зростання викликів з боку автократично керованих держав, Німеччина потребує "зміни політики" в цій сфері і повинна відновити свою здатність діяти.

Він підкреслив, що архітектура європейської безпеки, яка існувала з часів падіння залізної завіси, "більше не існує".

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Загарбницька війна Росії проти України стала "не просто поворотним пунктом", а "справжньою епохальною зміною", переконаний Мерц.

За словами лідера ХДС/ХСС, Німеччина має відреагувати на це.

"Ми переживаємо епоху нового системного конфлікту між ліберальними демократіями та антиліберальними автократіями", – каже Мерц.

Разом із Китаєм, Росією, Іраном, Північною Кореєю та іншими країнами виникла "вісь автократій", які чинять "дестабілізаційний вплив у всіх регіонах світу" та підтримують одна одну в різний спосіб, додав він.

Раніше Мерц заявив, що Німеччина має зосередитися на зусиллях з досягнення існуючих цілей НАТО щодо оборонних витрат, перш ніж обговорювати будь-яке подальше збільшення.

ХДС/ХСС включив підтримку України та обіцянку розширення санкцій проти Росії у свою передвиборчу програму.

Про те, ким є Фрідріх Мерц, читайте в статті Мерц прийде, порядок наведе? Що відомо про політика, який має стати новим канцлером Німеччини.