Кандидат в канцлеры Германии хочет кардинально изменить политику безопасности

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, хочет в корне реорганизовать внешнюю политику и политику безопасности Германии.

Его заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Мерц убежден, что учитывая рост вызовов со стороны автократически управляемых государств, Германия нуждается в "изменении политики" в этой сфере и должна восстановить свою способность действовать.

Он подчеркнул, что архитектура европейской безопасности, которая существовала со времен падения железного занавеса, "больше не существует".

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Захватническая война России против Украины стала "не просто поворотным пунктом", а "настоящим эпохальным изменением", убежден Мерц.

По словам лидера ХДС/ХСС, Германия должна отреагировать на это.

"Мы переживаем эпоху нового системного конфликта между либеральными демократиями и антилиберальными автократиями", – говорит Мерц.

Вместе с Китаем, Россией, Ираном, Северной Кореей и другими странами возникла "ось автократий", которые оказывают "дестабилизирующее влияние во всех регионах мира" и поддерживают друг друга различными способами, добавил он.

Ранее Мерц заявил, что Германия должна сосредоточиться на усилиях по достижению существующих целей НАТО по оборонным расходам, прежде чем обсуждать любое дальнейшее увеличение.

ХДС/ХСС включил поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу.

О том, кем является Фридрих Мерц, читайте в статье Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии.