Кандидат у канцлери Німеччини вважає, що країна повинна зосередитися на 2% ВВП на оборону

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що країна повинна зосередитися на зусиллях з досягнення існуючих цілей НАТО щодо оборонних витрат, перш ніж обговорювати будь-яке подальше збільшення.

Про це він сказав у інтерв’ю німецьким ЗМІ, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц вважає, що впродовж наступних років Німеччині варто зосередитися на досягненні принаймні 2% ВВП, перш ніж обговорювати будь-яке подальше збільшення.

"Протягом наступних трьох-чотирьох років ми повинні будемо зосередитись на досягненні принаймні 2%, де зараз ми бачимо дефіцит фінансування від 30 до 40 млрд євро на рік, і це те, над чим ми повинні наполегливо працювати", – сказав він.

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Як відомо, американський президент Дональд Трамп раніше підтвердив, що вважає доцільним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.

А 18 січня Мерц заявив, що бачить у президентстві Трампа можливість для Європи.