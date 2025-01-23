Генсек НАТО: Якщо Україна зазнає поразки, ми будемо говорити вже не про 3% ВВП на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застерігає від умов припинення російсько-української війни, які виглядатимуть як успіх Москви, та попередив, що у разі поразки України членам Альянсу доведеться радикально збільшити витрати на свою безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час панельної дискусії на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Рютте повторив свої багаторазові тези про те, що Захід має допомогти "змінити траєкторію війни" на користь України та забезпечити їй найкращу можливу переговорну позицію – і через те, що імперські амбіції Росії є неприйнятними, і через те, що успіх Путіна також збільшить загрозу для Заходу від співпраці між РФ та Іраном, КНДР і Китаєм.

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"Якщо Україна програє, це означатиме, що ми у НАТО будемо говорити вже не про 3% замість поточних цільових показників… Буде йтися вже не про додаткові мільярди, а трильйони… Це буде набагато дорожча ціна, ніж ті витрати, на які ми скаржимось зараз", – наголосив генсек НАТО.

Він зазначив, що зараз головне питання стоїть про те, як забезпечити, щоб потенційне припинення гарячої фази війни було сталим миром.

"Ми не маємо ніколи знову отримати те, що сталося з "Мінськом" 2014 року, коли ми вважали, що у нас сталий мир, а фактично Путін міг продовжувати своє… Тож цей мир має бути сталим. А щоб він був сталим, ми маємо забезпечити, що Путін більше ніколи, ніколи знов не спробував забрати в України жодного квадратного кілометра", – підкреслив Рютте.

У середу генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним держсекретарем США Марко Рубіо та зазначив, що чекає на співпрацю щодо України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.