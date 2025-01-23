Генсек НАТО: Если Украина потерпит поражение, мы будем говорить уже не о 3% ВВП на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерегает от условий прекращения российско-украинской войны, которые будут выглядеть как успех Москвы, и предупредил, что в случае поражения Украины членам Альянса придется радикально увеличить расходы на свою безопасность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время панельной дискуссии на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Рютте повторил свои многократные тезисы о том, что Запад должен помочь "изменить траекторию войны" в пользу Украины и обеспечить ей наилучшую возможную переговорную позицию – и потому, что имперские амбиции России неприемлемы, и потому, что успех Путина также увеличит угрозу для Запада от сотрудничества между РФ и Ираном, КНДР и Китаем.

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"Если Украина проиграет, это будет означать, что мы в НАТО будем говорить уже не о 3% вместо текущих целевых показателей... Речь будет идти уже не о дополнительных миллиардах, а триллионах... Это будет гораздо большая цена, чем те расходы, на которые мы жалуемся сейчас", – подчеркнул генсек НАТО.

Он отметил, что сейчас главный вопрос стоит о том, как обеспечить, чтобы потенциальное прекращение горячей фазы войны было постоянным миром.

"Мы не должны никогда снова получить то, что произошло с "Минском" 2014 года, когда мы считали, что у нас устойчивый мир, а фактически Путин мог продолжать свое... Поэтому этот мир должен быть устойчивым. А чтобы он был устойчивым, мы должны обеспечить, что Путин больше никогда, никогда снова не попытался забрать у Украины ни одного квадратного километра", – подчеркнул Рютте.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с новоназначенным госсекретарем США Марко Рубио и отметил, что ждет сотрудничества по Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.