Керівна коаліція Литви обговорить скандальні висловлювання депутата-антисеміта про Україну

У литовській Соціал-демократичній партії заявили про намір обговорити на раді коаліції скандальні заяви про Україну лідера партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала членкиня Соціал-демократичної партії Раса Будбергіте, яку цитує LRT.

Вона зазначила, що не сумнівається, що це питання обговорюватимуть на Раді коаліції в понеділок.

"Порядок денний ще не розсилали, але в мене в календарі є позначка, що скликається засідання коаліційної ради. Я думаю, що навіть якщо це не буде включено до порядку денного, ми повинні запропонувати винести це питання на обговорення", – додала Будбергіте.

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При цьому, на її думку, Жемайтайтісу недостатньо перепросити або відмовитися від своїх слів.

Вона каже, що це питання необхідно обговорити "з усіх боків".

Однак Будбергіте запевняє, що питання про можливий вихід "Зоря Німану" з коаліції поки що не розглядається, хоча така можливість "прослизає".

Лідер фракції соціал-демократів Ремігіюс Мотузас і лідер фракції Демократичного союзу "В ім'я Литви" Лінас Кукурайтіс також хотіли б обговорити заяви Жемайтайтіса на коаліційній раді.

Нагадаємо, йдеться про заяви Жемайтайтіса, зроблені на тлі його суперечки зі спікером литовського Сейму Саулюсом Сквернялюсом.

Скверняліс запропонував Жемайтайтісу поїхати в Україну і ближче познайомитися з повсякденним життям країни, яка бореться проти російської агресії.

"Що стосується візиту в Україну, то це дуже гарна пропозиція президента Сейму. Я можу відвідати Україну, але не зобов'язаний туди їхати. За винятком випадків хабарів, корупції, продажу зброї, продажу держави", – сказав у відповідь скандальний депутат.

Як відомо, у Литві у грудні почав роботу новий коаліційний уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом, представником соціал-демократів, до якого увійшла партія "Зоря Німану".

Рішення соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі, викликало обурення і серед інших партій, і в литовському суспільстві.