Правящая коалиция Литвы обсудит скандальные высказывания депутата-антисемита об Украине

В литовской Социал-демократической партии заявили о намерении обсудить на совете коалиции скандальные заявления об Украине лидера партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала член Социал-демократической партии Раса Будбергите, которую цитирует LRT.

Она отметила, что не сомневается, что этот вопрос будут обсуждать на Совете коалиции в понедельник.

"Повестку дня еще не рассылали, но у меня в календаре есть пометка, что созывается заседание коалиционного совета. Я думаю, что даже если это не будет включено в повестку дня, мы должны предложить вынести этот вопрос на обсуждение", – добавила Будбергите.

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При этом, по ее мнению, Жемайтайтису недостаточно извиниться или отказаться от своих слов.

Она говорит, что этот вопрос необходимо обсудить "со всех сторон".

Однако Будбергите уверяет, что вопрос о возможном выходе "Заря Немана" из коалиции пока не рассматривается, хотя такая возможность "проскальзывает".

Лидер фракции социал-демократов Ремигиюс Мотузас и лидер фракции Демократического союза "Во имя Литвы" Линас Кукурайтис также хотели бы обсудить заявления Жемайтайтиса на коалиционном совете.

Напомним, речь идет о заявлениях Жемайтайтиса, сделанных на фоне его спора со спикером литовского Сейма Саулюсом Сквернялюсом.

Сквернялис предложил Жемайтайтису поехать в Украину и ближе познакомиться с повседневной жизнью страны, которая борется против российской агрессии.

"Что касается визита в Украину, то это очень хорошее предложение президента Сейма. Я могу посетить Украину, но не обязан туда ехать. За исключением случаев взяток, коррупции, продажи оружия, продажи государства", – сказал в ответ скандальный депутат.

Как известно, в Литве в декабре начало работу новое коалиционное правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, представителем социал-демократов, в которое вошла партия "Заря Немана".

Решение социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме, вызвало возмущение и среди других партий, и в литовском обществе.