В Кишиневе ответили на ложь лидера Приднестровья, что Молдова "блокирует" поставки газа

В правительстве Молдовы назвали дезинформацией утверждение лидера Приднестровья о том, что Молдова якобы препятствует возможным вариантам поставок газа в непризнанный регион.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ.

Представитель ответил на слова в видеообращении лидера Приднестровья 23 января, где Вадим Красносельский обращался к президенту Молдовы Майе Санду, утверждая, что это якобы Кишинев препятствует восстановлению поставок газа в Приднестровье. Он также заявил, что готовит обращение к международным организациям и странам формата "5+2" из-за "попытки дискриминации Молдовой населения Приднестровья".

"Вместо того, чтобы обеспечить граждан приднестровского региона газом, российская пропаганда и ее представители в Тирасполе продолжают распространять дезинформацию. Вместо того, чтобы сосредоточиться на реальных решениях для людей, они продолжают тиражировать ложь, пытаясь отвлечь внимание от реальных проблем", – прокомментировал пресс-секретарь правительства Молдовы.

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Бюро реинтеграции в своем комментарии напомнило, что в Тирасполе не только отклонили помощь, которую предлагала Молдова для наиболее уязвимых слоев населения, но и пригрозили наказанием сотрудникам своих структур, если такую помощь примут.

Напомним, на прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

По информации российских СМИ, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода "Турецкий поток".

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