В Італії пояснили, чому відпустили польового командира Лівії попри ордер МКС
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі заявив, що лівійського польового командира Наджима Осема Альмасрі, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, вислали з країни з міркувань безпеки.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АР.
П'янтедозі попросили прокоментувати ситуацію зі звільненням з-під арешту Осема Альмасрі під час засідання Сенату Італії.
Сенатори висловили стурбованість тим, що Італія проігнорувала свої зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом щодо передання підозрюваних у скоєнні злочинів.
Глава італійського МЗС заявив, що Альмастрі репатріювали до Тріполі "з нагальних міркувань безпеки, за моїм наказом про вислання, зважаючи на небезпеку, яку він становить".
Він відмовився вдаватися в подробиці, пославшись на запланований виступ перед законодавцями наступного тижня.
Лівійського генерала затримали на підставі ордера МКС у неділю, 19 січня, після футбольного матчу в Турині.
Але через кілька днів апеляційний суд Риму заявив про "процедурну помилку" під час арешту – мовляв, він не був погоджений з Мінʼюстом – і постановив звільнити Альмасрі. Його відправили до Лівії на борту літака італійських спецслужб.
Згідно з ордером Міжнародного кримінального суду, Альмасрі звинувачується у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних у лівійській в'язниці Мітіга, починаючи з 2015 року.
Італійська опозиція і правозахисні групи назвали такий крок скандалом, зокрема як для країни – співзасновниці МКС.