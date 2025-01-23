В Италии объяснили, почему отпустили полевого командира Ливии несмотря на ордер МУС

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что ливийского полевого командира Наджима Осема Альмасри, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, выслали из страны из соображений безопасности.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Пьянтедози попросили прокомментировать ситуацию с освобождением из-под ареста Осема Альмасри во время заседания Сената Италии.

Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что Италия проигнорировала свои обязательства перед Международным уголовным судом по передаче подозреваемых в совершении преступлений.

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Глава итальянского МИД заявил, что Альмастри репатриировали в Триполи "по неотложным соображениям безопасности, по моему приказу о высылке, учитывая опасность, которую он представляет".

Он отказался вдаваться в подробности, сославшись на запланированное выступление перед законодателями на следующей неделе.

Ливийского генерала задержали на основании ордера МУС в воскресенье, 19 января, после футбольного матча в Турине.

Но через несколько дней апелляционный суд Рима заявил о "процедурной ошибке" при аресте – мол, он не был согласован с Минюстом – и постановил освободить Альмасри. Его отправили в Ливию на борту самолета итальянских спецслужб.

Согласно ордеру Международного уголовного суда, Альмасри обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ливийской тюрьме Митига, начиная с 2015 года.

Итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в частности как для страны – соучредителя МУС.