Прем'єрка Латвії заслухає пояснення після заворушень фанатів у центрі Риги

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня скликала на ранок п'ятниці нараду за участю представників Міністерства внутрішніх справ і відповідальних служб, щоб заслухати інформацію про заворушення фанатів футбольного клубу "Аякс Амстердам" в Ризі у четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Сіліня хоче заслухати звіти служб про ситуацію в Ризі, а також про заходи, яких було вжито для обмеження заворушень і забезпечення громадського порядку в столиці Латвії.

Фанати "Аякс Амстердам" у четвер ввечері влаштували заворушення в центрі Риги та, як свідчать відео та фото очевидців, підривали петарди й запускали ракети біля пам'ятника Свободи. Не виключено, що пам'ятнику було завдано шкоди.

Реклама:

@rus.delfi Сегодня на стадионе "Даугава" в Риге проходит матч группового турнира Лиги Европы УЕФА. Играют латвийский футбольный клуб RFS и амстердамский Ajax. Начало матча - в 22.00. Мы оценили обстановку в центре и у самого стадиона до начала игры. #ajax #rfs #futbols #daugavasstadions ♬ original sound – rus.delfi.lv

Також, судячи з відео, фанати вільно розпивали на вулицях міста алкоголь.

Латвійське телебачення (LTV) також повідомило, що внаслідок нападу фанатів постраждав журналіст LTV Давідс Фрейденфельдс.

За словами журналіста, він підійшов до вболівальників голландського клубу, коли в нього відібрали телефон, а потім почали штовхати.

Тим часом у Держполіції заявили, що хоч футбольні фанати й були гучними, але жодних суттєвих інцидентів не сталося.

Нагадаємо, троє фанатів іспанського футбольного клубу "Реал Сосьєдад" отримали ножові поранення в центрі Рима під час сутичок з уболівальниками італійського футбольного клубу "Лаціо" напередодні матчу Ліги Європи 23 січня між цими командами.

Згодом стало відомо, що кількість поранених у сутичці фанатів сягнула дев’яти.