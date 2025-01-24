Премьер Латвии заслушает объяснения после беспорядков фанатов в центре Риги

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала на утро пятницы совещание с участием представителей Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы заслушать информацию о беспорядках фанатов футбольного клуба "Аякс Амстердам" в Риге в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Силиня хочет заслушать отчеты служб о ситуации в Риге, а также о мерах, которые были приняты для ограничения беспорядков и обеспечения общественного порядка в столице Латвии.

Фанаты "Аякс Амстердам" в четверг вечером устроили беспорядки в центре Риги и, как свидетельствуют видео и фото очевидцев, взрывали петарды и запускали ракеты возле памятника Свободы.

Реклама:

@rus.delfi Сегодня на стадионе "Даугава" в Риге проходит матч группового турнира Лиги Европы УЕФА. Играют латвийский футбольный клуб RFS и амстердамский Ajax. Начало матча - в 22.00. Мы оценили обстановку в центре и у самого стадиона до начала игры. #ajax #rfs #futbols #daugavasstadions ♬ original sound – rus.delfi.lv

Также, судя по видео, фанаты свободно распивали на улицах города алкоголь.

Латвийское телевидение (LTV) также сообщило, что в результате нападения фанатов пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфельдс.

По словам журналиста, он подошел к болельщикам голландского клуба, когда у него отобрали телефон, а затем начали толкать.

Между тем в Госполиции заявили, что хоть футбольные фанаты и были громкими, но никаких существенных инцидентов не произошло.

Напомним, трое фанатов испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" получили ножевые ранения в центре Рима во время столкновений с болельщиками итальянского футбольного клуба "Лацио" накануне матча Лиги Европы 23 января между этими командами.

Впоследствии стало известно, что количество раненых в столкновении фанатов достигло девяти.