В Литве признали виновным бизнесмена в нарушении санкций из-за поставок оружия в РФ

Вильнюсский окружной суд признал литовца Эдвардаса Павилониса и возглавляемую им компанию MT Baltic виновными в нарушении международных санкций из-за поставок огнестрельного оружия в Россию.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

По материалам дела, в течение периода с 2019 по 2021 год, не указав в таможенных декларациях фактическую страну конечного назначения товара, Павилонис экспортировал 406 единиц огнестрельного оружия, 16 частей огнестрельного оружия и более 500 тысяч патронов из Европейского Союза в Кыргызскую Республику, зная, что оружие будет передано компаниям и физическим лицам в России.

Суд оштрафовал жителя Вильнюсского района на 20 тысяч евро, а компанию, которой он руководил, на 50 тысяч евро.

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Прокуроры акцентировали, что это один из первых судебных приговоров, в котором лицо и возглавляемую им компанию признаны виновными в нарушении международных санкций и ограничительных мер, установленных законодательством Литвы, путем перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов в/из РФ.

По данным прокуратуры, установлено, что с начала 2019 года до августа 2020 года мужчина ввез почти 1300 единиц огнестрельного оружия, 3300 частей огнестрельного оружия и более 20 тысяч патронов к нему воздушным путем из России в Литву без указания в таможенной декларации сведений о фактической стране приобретения товара.

По версии следствия, для получения разрешений на импорт/экспорт оружия, его составных частей и боеприпасов Павилонис подал в Отдел лицензирования Департамента полиции Литвы документы, которые намеренно не содержали данных, идентифицирующих оружие и указывающих на страну его приобретения.

Суд установил, что, нарушая международные санкции и законодательство Литвы, такими действиями по импорту и экспорту оружия, его частей и боеприпасов, мужчина и компания, директором которой он был, нанесли серьезный ущерб интересам страны.

Бизнесмен был оправдан по обвинению в контрабанде оружия, а прокуратура требовала более сурового наказания. Подсудимый своей вины не признал.

"В своем заключительном слове я попросил суд оправдать меня", – сказал он.

В октябре писали, что несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.

23 января писали, что пятерых украинцев будут судить в литовском Паневежисе за незаконную переправку 43 граждан Афганистана, Пакистана, Непала и Индии через литовскую границу в страну.