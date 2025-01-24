На российско-украинской войне погиб австрийский доброволец

На российско-украинской войне погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С.

Соответствующую информацию австрийскому изданию Österreich подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что о гибели добровольца из Австрии сообщила украинка М. в Instagram, а позже эту информацию подтвердили журналистам во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он встал на поддержку моей семьи (то есть Украины. – Ред.)", – написала подруга под фото погибшего воина.

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Как пишет издание, австрийский доброволец, предположительно, погиб во время атаки дрона.

В ноябре на лечении во Франции умер грузинский боец, раненный в Бахмуте.

Сообщали также о гибели грузинского бойца Бадри Кварацхелии в ходе боевых действий в Курской области.

10 января информировали, что в ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.

13 января стало известно, что на российско-украинской войне погиб грузинский боец – Каха Тилидзе.