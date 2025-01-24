У ЄС обговорюють доречність грантів організаціям, які намагаються впливати на Європарламент

У Євросоюзі триває дискусія про те, наскільки прийнятне фінансування з коштів ЄС діяльності організацій, що намагаються схиляти європарламентарів до тих чи інших рішень, іноді всупереч інтересам Євросоюзу.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

У Європейській народній партії, що є найбільшою групою у Європарламенті, поставили питання про доречність фінансування за кошти ЄС діяльності неурядових організацій, якщо та спрямована на просування певної політики, іноді всупереч інтересам Євросоюзу.

Питання підняла депутатка ЄНП, віцеголова комітету з бюджету Моніка Гольмеєр. Вона заявила, що може йтися про неналежне використання коштів ЄС у випадку, коли департамент Єврокомісії з питань довкілля надав гранти громадським організаціям, які займаються лобізмом проти інтересів фермерів та деяких політик самої Єврокомісії.

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За деякими з цих угод ГО мали організовувати демонстрації та тиснути на депутатів через масовані розсилки перед важливими голосуваннями на ці теми. З її слів, деякі організації використали фінансування у тому числі на лобізм проти угод ЄС про вільну торгівлю на зразок угоди з Меркосур, при тому, що сама президентка Єврокомісії є її однозначною прихильницею.

Інші депутати у процесі обговорення зауважили, що нечесно виокремлювати лише організації, що фокусуються на питаннях довкілля.

"Чи будемо ми також розслідувати, чи якісь субсидії з CAP [Спільної сільськогосподарської політики] використовувалися на те, щоб зібрати фермерів у Брюсселі для протестів? Сподіваюся ні", – зазначив словацький євродепутат Мартін Гойсік з групи Renew.

Окремі євродепутати у цьому контексті висловили питання до самої Гольмеєр через її участь у правлінні німецької агрофірми BayWa.

Цього тижня єврокомісар з питань бюджету Пйотр Серафін визнав, що для деяких служб ЄК "було недоречно входити в угоди, що зобов’язують неурядові організації займатися лобізмом, спрямованим зокрема на членів Європарламенту".

Минулої весни у ЄК розпорядилися "вжити невідкладних заходів, як внесення поправок до чинних грантових угод". За словами Серафіна, це вирішило проблему.

Єврокомісар зазначив, що роль НУО у політиці ЄС та дебатах все ж є важливою. "Ми не обов’язково маємо погоджуватися з поглядами цих організацій. Але їхня позиція допомагає ЄК і Європарламенту ухвалювати рішення добре поінформованими", – зазначив Пйотр Серафін.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі в коментарях з цього приводу зазначив, що діяльність з просування тієї чи іншої політики у ЄС не є забороненою, але "має здійснюватися менш цілеспрямовано і не бути спрямована безпосередньо на представників євроінституцій".

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський парламент позбавив акредитації лобістів, які представляли державні інтереси Росії.

У 2023 році після скандалу "Катаргейт" Європарламент схвалив зміни до внутрішніх правил для посилення запобіжників від корупції та лобізму.