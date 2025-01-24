В ЕС обсуждают уместность грантов организациям, пытающимся влиять на Европарламент

В Евросоюзе продолжается дискуссия о том, насколько приемлемо финансирование из средств ЕС деятельности организаций, пытающихся склонять европарламентариев к тем или иным решениям, иногда вопреки интересам ЕС.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

В Европейской народной партии, являющейся крупнейшей группой в Европарламенте, подняли вопрос об уместности финансирования за средства ЕС деятельности неправительственных организаций, если та направлена на продвижение определённой политики, иногда вопреки интересам Евросоюза.

Вопрос подняла депутат ЕНП, вице-председатель комитета по бюджету Моника Гольмеер. Она заявила, что речь может идти о ненадлежащем использовании средств ЕС в случае, когда департамент Еврокомиссии по вопросам окружающей среды предоставил гранты общественным организациям, занимающихся лоббизмом против интересов фермеров и некоторых политик самой Еврокомиссии.

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По некоторым из этих соглашений ОО должны были организовывать демонстрации и оказывать давление на депутатов через массированные рассылки перед важными голосованиями на эти темы. По ее словам, некоторые организации использовали финансирование в том числе на лоббизм против соглашений ЕС о свободной торговле вроде соглашения с Меркосур, при том что сама президент Еврокомиссии является его однозначной сторонницей.

Другие депутаты в процессе обсуждения отметили, что нечестно выделять только организации, которые фокусируются на вопросах окружающей среды.

"Будем ли мы также расследовать, использовались ли какие-то субсидии из CAP [Общей сельскохозяйственной политики] на то, чтобы собрать фермеров в Брюсселе для протестов? Надеюсь нет", – отметил словацкий евродепутат Мартин Гойсик из группы Renew.

Отдельные евродепутаты в этом контексте выразили вопросы к самой Гольмеер из-за ее участия в правлении немецкой агрофирмы BayWa.

На этой неделе еврокомиссар по вопросам бюджета Пётр Серафин признал, что для некоторых служб ЕК "было неуместно входить в соглашения, обязывающие неправительственные организации заниматься лоббизмом, направленным в том числе на членов Европарламента".

Прошлой весной в ЕК распорядились "принять безотлагательные меры, как внесение поправок в действующие грантовые соглашения". По словам Серафина, это решило проблему.

Еврокомиссар отметил, что роль НПО в политике ЕС и дебатах все же важна. "Мы не обязательно должны соглашаться со взглядами этих организаций. Но их позиция помогает ЕК и Европарламенту принимать решения хорошо информированными", – отметил Петр Серафин.

Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари в комментариях по этому поводу отметил, что деятельность по продвижению той или иной политики в ЕС не является запрещенной, но "должна осуществляться менее целенаправленно и не быть направлена непосредственно на представителей евроинститутов".

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ Европейский парламент лишил аккредитации лоббистов, которые представляли государственные интересы России.

В 2023 году после скандала "Катаргейт" Европарламент одобрил изменения во внутренние правила для усиления предохранителей от коррупции и лоббизма.