У Німеччині жінці висунули звинувачення через шахрайство з продажем російської нерухомості

Прокуратура німецького Берліна висунула звинувачення у шахрайстві 59-річній жінці, яка нібито продавала російську нерухомість у Берліні з вересня 2021 року до лютого 2022 року за дорученням РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

Обвинувачення стосуються п'яти випадків підробки документів, а також випадків особливо великого шахрайства.

Як зазначили у відомстві, разом з одним з обвинувачених жінка, як стверджується, підшукала відповідні об'єкти нерухомості, що належать РФ, які розташовані в Берліні і фактично не використовуються.

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Потім вони нібито організували виведення коштів від продажу і підробили документи, необхідні для продажу, зокрема, видані довіреності від "Управління справами президента Російської Федерації" і відповідні печатки.

Проводити угоди вона доручила "сумлінній третій стороні", яку переконала, що раніше працювала на російську владу і має хороші зв'язки "на найвищому її рівні".

У 2021 році відбулась угода з продажу об’єкта нерухомості у берлінському районі Ліхтенберг за 5,2 мільйона євро, а також трьох інших об’єктів за 8,8 мільйона євро.

В обох випадках оплата купівельної ціни, як стверджується, була фактично здійснена.

Після цього жінка планувала продати ще три ділянки землі в берлінських районах Мітте і Шенеберг, а також у місті Кенігс-Вустерхаузен.

Підроблені документи для укладення угод уже були готові, проте сам продаж не відбувся через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Жінці висунули обвинувачення за п'ятьма випадками підробки офіційних паперів, трьома випадками замаху на шахрайство і двома випадками вчиненого шахрайства.

Під слідством також перебуває її співучасник. Особа, яка проводила оборудки, проходить у справі свідком.

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