В Германии женщине предъявили обвинения из-за мошенничества с продажей российской недвижимости

Прокуратура немецкого Берлина предъявила обвинение в мошенничестве 59-летней женщине, которая якобы продавала российскую недвижимость в Берлине с сентября 2021 года до февраля 2022 года по поручению РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обвинения касаются пяти случаев подделки документов, а также случаев особо крупного мошенничества.

Как отметили в ведомстве, вместе с одним из обвиняемых женщина, как утверждается, подыскала соответствующие объекты недвижимости, принадлежащие РФ, которые расположены в Берлине и фактически не используются.

Реклама:

Затем они якобы организовали вывод средств от продажи и подделали документы, необходимые для продажи, в частности, выданные доверенности от "Управления делами президента Российской Федерации" и соответствующие печати.

Проводить сделки она поручила "добросовестной третьей стороне", которую убедила, что ранее работала на российскую власть и имеет хорошие связи "на самом высоком ее уровне".

В 2021 году состоялась сделка по продаже объекта недвижимости в берлинском районе Лихтенберг за 5,2 миллиона евро, а также трех других объектов за 8,8 миллиона евро.

В обоих случаях оплата покупной цены, как утверждается, была фактически осуществлена.

После этого женщина планировала продать еще три участка земли в берлинских районах Митте и Шенеберг, а также в городе Кенигс-Вустерхаузен.

Поддельные документы для заключения сделок уже были готовы, однако сама продажа не состоялась из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Женщине предъявили обвинения по пяти случаям подделки официальных бумаг, трем случаям покушения на мошенничество и двум случаям совершенного мошенничества.

Под следствием также находится ее соучастник. Лицо, проводившее сделки, проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что Вильнюсский окружной суд признал литовца Эдвардаса Павилониса и возглавляемую им компанию MT Baltic виновными в нарушении международных санкций из-за поставок огнестрельного оружия в Россию.

А в Брюсселе 17 января началось рассмотрение дела по обвинению двух граждан России в киберпреступлениях – вымогательстве денег через вредоносные программы-вымогатели.