Смертельный взрыв в доме в Гааге: следствие склоняется к версии о преступлении

Расследование смертельного взрыва в жилом доме в Гааге в Нидерландах склоняется к версии о преступном замысле.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Подозреваемыми по делу о взрыве в жилом доме в квартале Тарвекамп на севере Гааги проходят четверо мужчин в возрасте от 23 до 33 лет. Самый старший – бывший муж владелицы магазина свадебных платьев и аксессуаров, который располагался на первом этаже в секции дома, где произошел взрыв. Подозревают, что взрыв был местью.

Двое из подозреваемых еще за неделю до событий привлекли внимание полиции. В их микроавтобусе обнаружили мощные фейерверки и канистры с горючим.

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В прокуратуре считают, что подозреваемые уже тогда готовились устроить взрыв или поджог.

С конца декабря всем четырем продлили арест на еще 90 дней. Первые слушания в суде запланированы на 14 марта.

Напомним, взрыв произошел рано утром 7 декабря в квартале Тарвекамп на севере Гааги, в результате него обвалились вся секция здания, от взрывной волны пострадали и близлежащие дома.

В результате взрыва погибли шесть человек и четверо пострадали.

Городские власти после того запретили новогодние фейерверки в районе для спокойствия пострадавших.