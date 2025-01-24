У Придністров’ї запроваджують додаткові заходи через вичерпання запасів газу

У невизнаному Придністров’ї оголосили нові заходи у зв’язку з майже повним вичерпанням запасів газу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У п’ятницю в невизнаному регіоні збирали засідання оперативного штабу стосовно енергокризи та за його результатами оголосили додаткові заходи.

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Де-факто влада регіону заявила, що запаси газу майже повністю вичерпані і тиск починає знижуватись. У зв’язку з цим вимикають станції когенерації, а Молдовська ДРЕС, яка продовжує працювати на запасах вугілля, компенсує ці обсяги електроенергії.

Також у зв’язку з цим змінюють графік віялових відключень, але 5-годинна тривалість збережеться.

Опалення лікарень переводять з газу на вугілля і дизель.

Перед цим лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський заявив, що запасів газу у Придністров’ї вистачить на лічені дні, а вугілля має вистачити до середини лютого.

Нагадаємо, минулого тижня Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

За інформацією російських ЗМІ, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

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