В Приднестровье вводят дополнительные меры из-за исчерпания запасов газа

В непризнанном Приднестровье объявили новые меры в связи с почти полным исчерпанием запасов газа.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В пятницу в непризнанном регионе собирали заседание оперативного штаба по энергокризису и по его результатам объявили дополнительные меры.

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Де-факто власти региона заявили, что запасы газа почти полностью исчерпаны и давление в системе начинает снижаться. В связи с этим отключают станции когенерации, а Молдавская ГРЭС, которая продолжает работать на запасах угля, компенсирует эти объемы электроэнергии.

Также в связи с этим меняют график веерных отключений, но 5-часовая продолжительность сохранится.

Отопление больниц переводят с газа на уголь и дизель.

Перед этим лидер непризнанного региона Вадим Красносельский заявил, что запасов газа в Приднестровье хватит на считанные дни, а угля должно хватить до середины февраля.

Напомним, на прошлой неделе Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

По информации российских СМИ, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода "Турецкий поток".

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