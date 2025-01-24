Держсекретар США поговорив з главою МЗС Китаю: йшлося про Тайвань і двосторонні відносини

Новий держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, під час якої, зокрема йшлося про двосторонні відносини між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Китаю, пише "Європейська правда".

Це перша розмова між очільниками зовнішньополітичних відомств США і Китаю з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в понеділок.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, вони обговорили американо-китайські відносини і Тайвань.

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"Я сподіваюся, що ви будете поводитися добре і відіграватимете конструктивну роль у майбутньому китайського і американського народів, а також у забезпеченні миру і стабільності в усьому світі", – сказав Ван Ї Рубіо.

Нагадаємо, 22 січня генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним держсекретарем США Марко Рубіо, після якої висловив сподівання на співпрацю з питань України, Росії, Китаю.

Ключовою місією для Держдепу США Рубіо назвав "просування наших національних інтересів".