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Госсекретарь США поговорил с главой МИД Китая: речь шла о Тайване и двусторонних отношениях

Новости — Пятница, 24 января 2025, 18:47 — Ирина Кутелева

Новый госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которого, в частности речь шла о двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Китая, пишет "Европейская правда".

Это первый разговор между главами внешнеполитических ведомств США и Китая с момента вступления в должность президента Дональда Трампа в понедельник.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Китая, они обсудили американо-китайские отношения и Тайвань.

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"Я надеюсь, что вы будете вести себя хорошо и будете играть конструктивную роль в будущем китайского и американского народов, а также в обеспечении мира и стабильности во всем мире", – сказал Ван И Рубио.

Напомним, 22 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с новоназначенным госсекретарем США Марко Рубио, после которого выразил надежду на сотрудничество по вопросам Украины, России, Китая.

Ключевой миссией для Госдепа США Рубио назвал "продвижение наших национальных интересов".

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