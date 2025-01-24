МВС Грузії почало розслідування через протестні аудіозаписи у громадському транспорті Тбілісі
Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за фактом поширення протестних аудіозаписів у громадському транспорті Тбілісі.
Про це агентству Interpressnews розповіли у пресслужбі відомства, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили у грузинському МВС, слідство розпочато за статтею 284-ою Кримінального кодексу Грузії, що передбачає відповідальність за неправомірне проникнення в комп'ютерну систему.
Як відомо, 24 січня в автобусах і мікроавтобусах Тбілісі тимчасово було відключено систему оплати за проїзд, а пристрої для оплати відтворили протестні аудіозаписи.
Причиною було названо можливу кібератаку.
Пристрої почали відтворювати аудіозаписи, серед яких був виступ на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 1999 року тодішнього спікера парламенту Грузії Зураба Жванії з фразою: "Я грузин, а значить, я – європеєць!".
Також звучали гімн Грузії, гасла протестувальників на проєвропейських акціях, "Слава Грузії! Слава Україні!" та інші.
У міській мерії повідомили, що на пристроях оплати, встановлених в автобусах і мікроавтобусах столиці, було виявлено несправність.
Нагадаємо, 23 січня у Тбілісі пройшла багатотисячна акція протесту з вимогою повторних виборів та звільнення затриманих на протестах за європейське майбутнє Грузії.