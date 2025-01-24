МВС Грузії почало розслідування через протестні аудіозаписи у громадському транспорті Тбілісі

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за фактом поширення протестних аудіозаписів у громадському транспорті Тбілісі.

Про це агентству Interpressnews розповіли у пресслужбі відомства, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у грузинському МВС, слідство розпочато за статтею 284-ою Кримінального кодексу Грузії, що передбачає відповідальність за неправомірне проникнення в комп'ютерну систему.

Як відомо, 24 січня в автобусах і мікроавтобусах Тбілісі тимчасово було відключено систему оплати за проїзд, а пристрої для оплати відтворили протестні аудіозаписи.

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Причиною було названо можливу кібератаку.

Пристрої почали відтворювати аудіозаписи, серед яких був виступ на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи 1999 року тодішнього спікера парламенту Грузії Зураба Жванії з фразою: "Я грузин, а значить, я – європеєць!".

Також звучали гімн Грузії, гасла протестувальників на проєвропейських акціях, "Слава Грузії! Слава Україні!" та інші.

У міській мерії повідомили, що на пристроях оплати, встановлених в автобусах і мікроавтобусах столиці, було виявлено несправність.

Нагадаємо, 23 січня у Тбілісі пройшла багатотисячна акція протесту з вимогою повторних виборів та звільнення затриманих на протестах за європейське майбутнє Грузії.