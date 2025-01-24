МВД Грузии начало расследование из-за протестных аудиозаписей в общественном транспорте Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту распространения протестных аудиозаписей в общественном транспорте Тбилиси.

Об этом агентству Interpressnews рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в грузинском МВД, следствие начато по статье 284-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за неправомерное проникновение в компьютерную систему.

Как известно, 24 января в автобусах и микроавтобусах Тбилиси временно была отключена система оплаты за проезд, а устройства для оплаты воспроизвели протестные аудиозаписи.

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Причиной была названа возможная кибератака.

Устройства начали воспроизводить аудиозаписи, среди которых было выступление на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 1999 года тогдашнего спикера парламента Грузии Зураба Жвании с фразой: "Я грузин, а значит, я – европеец!".

Также звучали гимн Грузии, лозунги протестующих на проевропейских акциях, "Слава Грузии! Слава Украине!" и другие.

В городской мэрии сообщили, что на устройствах оплаты, установленных в автобусах и микроавтобусах столицы, была обнаружена неисправность.

Напомним, 23 января в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста с требованием повторных выборов и освобождения задержанных на протестах за европейское будущее Грузии.