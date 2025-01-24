МВД Грузии начало расследование из-за протестных аудиозаписей в общественном транспорте Тбилиси
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту распространения протестных аудиозаписей в общественном транспорте Тбилиси.
Об этом агентству Interpressnews рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в грузинском МВД, следствие начато по статье 284-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за неправомерное проникновение в компьютерную систему.
Как известно, 24 января в автобусах и микроавтобусах Тбилиси временно была отключена система оплаты за проезд, а устройства для оплаты воспроизвели протестные аудиозаписи.
Причиной была названа возможная кибератака.
Устройства начали воспроизводить аудиозаписи, среди которых было выступление на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 1999 года тогдашнего спикера парламента Грузии Зураба Жвании с фразой: "Я грузин, а значит, я – европеец!".
Также звучали гимн Грузии, лозунги протестующих на проевропейских акциях, "Слава Грузии! Слава Украине!" и другие.
В городской мэрии сообщили, что на устройствах оплаты, установленных в автобусах и микроавтобусах столицы, была обнаружена неисправность.
Напомним, 23 января в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста с требованием повторных выборов и освобождения задержанных на протестах за европейское будущее Грузии.