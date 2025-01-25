Вучич закликав студентів до діалогу на тлі протестів через катастрофу на вокзалі

Президент Сербії Александар Вучич під час мітингу у місті Ягодина звернувся до студентів, які вже місяцями протестують проти правлячої Сербської прогресивної партії (СНП) у зв’язку із катастрофою на вокзалі.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 24 січня, у Ягодині відбувся перший мітинг на честь заснування "Руху за народ і державу", під час якого Вучич звернувся до зібрання, сказавши, що він усвідомлює всю серйозність моменту, в якому перебуває країни.

На мітингу він заявив, що закликає студентів до діалогу і сказати, які з їхніх вимог не були виконані.

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Вучич сказав, що якщо вони не хочуть прийти до нього, вони повинні публічно заявити, який запит не був задоволений.

"Ви не думайте, що я не знаю, що цього немає. Але тут я їх запитую ще раз. Будь ласка, прийдіть і скажіть, яка з ваших вимог не була виконана. Ось ми хочемо, щоб ви щоб повернутися на лави студентів. Ми хочемо, щоб ви прогресували. Скажіть нам, який запит не виконано. Ось, ми виконаємо його за вас, просто скажіть нам, який із чотирьох заданих вами не виконаний. Ви сказали, що нових немає", – сказав сербський президент.

Студенти звинувачують правлячу Сербську прогресивну партію (СНП) президента Вучича в корупції і кумівстві, що він і партія заперечують.

Студенти державних університетів у Белграді, Крагуєваці та Ніші вже кілька тижнів блокують заняття, вимагаючи оприлюднення всіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, а також кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу. Щодня вони блокують рух перед своїми факультетами на 15 хвилин, щоб вшанувати пам'ять 15 жертв.

Бетонний навіс нещодавно відремонтованого даху вокзалу в Новому Саді обвалився 1 листопада, внаслідок чого 14 людей загинули і троє отримали поранення. Пізніше один з постраждалих помер.

Тисячі антиурядових протестувальників у Белграді в неділю, 12 січня, вийшли на мітинг із метою вшанувати пам’ять 15 жертв трагедії.

На цьому тлі Вучич звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

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