Вучич призвал студентов к диалогу на фоне протестов из-за катастрофы на вокзале

Президент Сербии Александар Вучич во время митинга в городе Ягодина обратился к студентам, которые уже месяцами протестуют против правящей Сербской прогрессивной партии (СНП) в связи с катастрофой на вокзале.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 24 января, в Ягодине состоялся первый митинг в честь основания "Движения за народ и государство", во время которого Вучич обратился к собравшимся, сказав, что он осознает всю серьезность момента, в котором находится страны.

На митинге он заявил, что призывает студентов к диалогу и сказать, какие из их требований не были выполнены.

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Вучич сказал, что если они не хотят прийти к нему, они должны публично заявить, какой запрос не был удовлетворен.

"Вы не думайте, что я не знаю, что этого нет. Но здесь я их спрашиваю еще раз. Пожалуйста, придите и скажите, какое из ваших требований не было выполнено. Вот мы хотим, чтобы вы чтобы вернуться на ряды студентов. Мы хотим, чтобы вы прогрессировали. Скажите нам, какой запрос не выполнен. Вот, мы выполним его за вас, просто скажите нам, какой из четырех заданных вами не выполнен. Вы сказали, что новых нет", – сказал сербский президент.

Студенты обвиняют правящую Сербскую прогрессивную партию (СНП) президента Вучича в коррупции и кумовстве, что он и партия отрицают.

Студенты государственных университетов в Белграде, Крагуеваце и Нише уже несколько недель блокируют занятия, требуя обнародования всех документов, касающихся реконструкции вокзала, а также уголовного преследования должностных лиц, ответственных за катастрофу. Ежедневно они блокируют движение перед своими факультетами на 15 минут, чтобы почтить память 15 жертв.

Бетонный навес недавно отремонтированной крыши вокзала в Новом Саде обвалился 1 ноября, в результате чего 14 человек погибли и трое получили ранения. Позже один из пострадавших скончался.

Тысячи антиправительственных протестующих в Белграде в воскресенье, 12 января, вышли на митинг с целью почтить память 15 жертв трагедии.

На этом фоне Вучич обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.

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