У Туреччині обвалився житловий будинок, щонайменше п’ятеро людей постраждали

У п'ятницю, 24 січня, в центральній частині Туреччини проводилася пошуково-рятувальна операція після обвалу чотириповерхової будівлі, в якій перебували щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомив губернатор Ібрагім Акін, передає AP, пише "Європейська правда".

Як зазначається, причина обвалу в місті Конья не була відома одразу. Двоє людей були винесені з будівлі з пораненнями.

Öyle bir memleket ki, göçük altında kalmak için depreme yakalanmaya dahi lüzum kalmadı! Şansa yaşıyoruz Türkiyem! #Konya pic.twitter.com/EMHtZm9wTN Реклама: January 24, 2025

Пізніше губернатор Акін заявив, що п'ятеро членів сім'ї, ймовірно, все ще перебувають у пастці всередині будівлі.

Afad ekipleri 3 vatandaşımızı Konya’da çöken binadan sağ olarak çıkardılar. Enkaz altında olduğu düşünülen iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Beşir Ekipleri çalışmalara destek veriyor. pic.twitter.com/e7sgIwVVc6 – Beşir Derneği (@Besirdernegi) January 25, 2025

Команди екстреного реагування, відправлені на місце події, використовували чутливі пристрої для прослуховування, щоб знайти можливих вцілілих.

Зауважимо, інцидент стався всього через три дні після того, як у 12-поверховому готелі на гірськолижному курорті на північному заході Туреччини сталася пожежа, внаслідок якої постраждало 79 людей, загинуло 14.

У межах розслідування пожежі затримали 11 осіб. Серед затриманих – заступник мера північно-західної провінції Болу, голова пожежної служби муніципалітету, власник і менеджер готелю.