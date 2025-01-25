Укр Рус Eng

У Туреччині обвалився житловий будинок, щонайменше п’ятеро людей постраждали

Відео
Новини — Субота, 25 січня 2025, 11:04 — Уляна Кричковська

У п'ятницю, 24 січня, в центральній частині Туреччини проводилася пошуково-рятувальна операція після обвалу чотириповерхової будівлі, в якій перебували щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомив губернатор Ібрагім Акін, передає AP, пише "Європейська правда".

Як зазначається, причина обвалу в місті Конья не була відома одразу. Двоє людей були винесені з будівлі з пораненнями.

Пізніше губернатор Акін заявив, що п'ятеро членів сім'ї, ймовірно, все ще перебувають у пастці всередині будівлі.

Команди екстреного реагування, відправлені на місце події, використовували чутливі пристрої для прослуховування, щоб знайти можливих вцілілих.

Зауважимо, інцидент стався всього через три дні після того, як у 12-поверховому готелі на гірськолижному курорті на північному заході Туреччини сталася пожежа, внаслідок якої постраждало 79 людей, загинуло 14.

У межах розслідування пожежі затримали 11 осіб. Серед затриманих – заступник мера північно-західної провінції Болу, голова пожежної служби муніципалітету, власник і менеджер готелю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина інциденти
Реклама: