В Турции обрушился жилой дом, по меньшей мере пять человек пострадали

В пятницу, 24 января, в центральной части Турции проводилась поисково-спасательная операция после обвала четырехэтажного здания, в котором находились по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщил губернатор Ибрагим Акин, передает AP, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, причина обвала в городе Конья не была известна сразу. Два человека были вынесены из здания с ранениями.

Öyle bir memleket ki, göçük altında kalmak için depreme yakalanmaya dahi lüzum kalmadı! Şansa yaşıyoruz Türkiyem! #Konya pic.twitter.com/EMHtZm9wTN Реклама: January 24, 2025

Позже губернатор Акин заявил, что пятеро членов семьи, вероятно, все еще находятся в ловушке внутри здания.

Afad ekipleri 3 vatandaşımızı Konya’da çöken binadan sağ olarak çıkardılar. Enkaz altında olduğu düşünülen iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



Beşir Ekipleri çalışmalara destek veriyor. pic.twitter.com/e7sgIwVVc6 – Beşir Derneği (@Besirdernegi) January 25, 2025

Команды экстренного реагирования, отправленные на место происшествия, использовали чувствительные устройства для прослушивания, чтобы найти возможных выживших.

Заметим, инцидент произошел всего через три дня после того, как в 12-этажном отеле на горнолыжном курорте на северо-западе Турции произошел пожар, в результате которого пострадало 79 человек, погибло 14.

В рамках расследования пожара задержали 11 человек. Среди задержанных – заместитель мэра северо-западной провинции Болу, глава пожарной службы муниципалитета, владелец и менеджер отеля.