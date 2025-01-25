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В Турции обрушился жилой дом, по меньшей мере пять человек пострадали

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Новости — Суббота, 25 января 2025, 11:04 — Уляна Кричковская

В пятницу, 24 января, в центральной части Турции проводилась поисково-спасательная операция после обвала четырехэтажного здания, в котором находились по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщил губернатор Ибрагим Акин, передает AP, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, причина обвала в городе Конья не была известна сразу. Два человека были вынесены из здания с ранениями.

Позже губернатор Акин заявил, что пятеро членов семьи, вероятно, все еще находятся в ловушке внутри здания.

Команды экстренного реагирования, отправленные на место происшествия, использовали чувствительные устройства для прослушивания, чтобы найти возможных выживших.

Заметим, инцидент произошел всего через три дня после того, как в 12-этажном отеле на горнолыжном курорте на северо-западе Турции произошел пожар, в результате которого пострадало 79 человек, погибло 14.

В рамках расследования пожара задержали 11 человек. Среди задержанных – заместитель мэра северо-западной провинции Болу, глава пожарной службы муниципалитета, владелец и менеджер отеля.

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