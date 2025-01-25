Парламент Греції не зміг обрати президента в першому турі

Парламент Греції не зміг обрати нового президента в першому турі голосування, який відбувся в суботу, 25 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Для того щоб обійняти посаду президента, один із кандидатів має набрати щонайменше 200 голосів.

Друге голосування відбудеться 31 січня, але очікується, що воно також буде безрезультатним.

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Спікер парламенту Константінос Тасулас, кандидатуру якого висунув грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс, зміг набрати 160 голосів.

Необхідна більшість голосів після двох турів знизилася до 180, а потім до 151. В останньому турі голосування необхідна проста більшість присутніх.

Друге голосування відбудеться 31 січня, але очікується, що воно також буде безрезультатним.

Необхідна більшість голосів після двох турів знижується до 180, а потім до 151. В останньому турі голосування кандидату необхідно заручитись простою більшістю з присутніх.

Посада президента у Греції – значною мірою церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.

До цього посаду президента обіймала Катерина Сакелларопулу, яка стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.