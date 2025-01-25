Парламент Греції не зміг обрати президента в першому турі
Парламент Греції не зміг обрати нового президента в першому турі голосування, який відбувся в суботу, 25 січня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Для того щоб обійняти посаду президента, один із кандидатів має набрати щонайменше 200 голосів.
Друге голосування відбудеться 31 січня, але очікується, що воно також буде безрезультатним.
Спікер парламенту Константінос Тасулас, кандидатуру якого висунув грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс, зміг набрати 160 голосів.
Необхідна більшість голосів після двох турів знизилася до 180, а потім до 151. В останньому турі голосування необхідна проста більшість присутніх.
Друге голосування відбудеться 31 січня, але очікується, що воно також буде безрезультатним.
Необхідна більшість голосів після двох турів знижується до 180, а потім до 151. В останньому турі голосування кандидату необхідно заручитись простою більшістю з присутніх.
Посада президента у Греції – значною мірою церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.
До цього посаду президента обіймала Катерина Сакелларопулу, яка стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.