Глава дипломатии ЕС: "выборы" в Беларуси фальшивые, Лукашенко не имеет легитимности

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Александра Лукашенко.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, Лукашенко держится за власть уже 30 лет. "Завтра он переназначит себя на очередных фальшивых выборах", – отметила она в своей заметке в субботу.

Она назвала так называемые "выборы" в Беларуси вопиющим надругательством над демократией. "Лукашенко не имеет никакой легитимности", – констатировала Каллас.

Реклама:

Lukashenko has clung to power for 30 years.



Tomorrow, he’ll reappoint himself in yet another sham election.



This is a blatant affront to democracy.



Lukashenko doesn’t have any legitimacy. – Kaja Kallas (@kajakallas) January 25, 2025

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы " президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Александр Лукашенко.

В МИД Украины заявили, что оснований называть голосование 26 января в Беларуси "президентскими выборами" нет, а его результаты известны заранее.

Украина выразила солидарность с позицией государств-членов ЕС, США, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Смотрите также интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украиной.