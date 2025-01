Глава дипломатии ЕС: "выборы" в Беларуси фальшивые, Лукашенко не имеет легитимности

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Александра Лукашенко.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Каллас, Лукашенко держится за власть уже 30 лет. "Завтра он переназначит себя на очередных фальшивых выборах", – отметила она в своей заметке в субботу.

Она назвала так называемые "выборы" в Беларуси вопиющим надругательством над демократией. "Лукашенко не имеет никакой легитимности", – констатировала Каллас.

Lukashenko has clung to power for 30 years.



Tomorrow, he’ll reappoint himself in yet another sham election.



This is a blatant affront to democracy.



Lukashenko doesn’t have any legitimacy.