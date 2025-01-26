Глава дипломатии ЕС: "выборы" в Беларуси фальшивые, Лукашенко не имеет легитимности
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Александра Лукашенко.
Об этом она написала в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".
По словам Каллас, Лукашенко держится за власть уже 30 лет. "Завтра он переназначит себя на очередных фальшивых выборах", – отметила она в своей заметке в субботу.
Она назвала так называемые "выборы" в Беларуси вопиющим надругательством над демократией. "Лукашенко не имеет никакой легитимности", – констатировала Каллас.
Lukashenko has clung to power for 30 years.– Kaja Kallas (@kajakallas) January 25, 2025
Tomorrow, he’ll reappoint himself in yet another sham election.
This is a blatant affront to democracy.
Lukashenko doesn’t have any legitimacy.
В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы " президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Александр Лукашенко.
В МИД Украины заявили, что оснований называть голосование 26 января в Беларуси "президентскими выборами" нет, а его результаты известны заранее.
Украина выразила солидарность с позицией государств-членов ЕС, США, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.
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