Президент Литвы: Лукашенко не является и не будет легитимным президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси, и не будет считаться таковым после так называемых "выборов" 26 января.

Об этом Науседа написал в своей соцсети Х (Twitter) в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Науседа подчеркнул: то, что происходит в воскресенье в Беларуси, нельзя назвать выборами.

"Лукашенко в очередной раз использует внешние атрибуты демократии, чтобы остаться у власти. Но он не является – и не будет после сегодняшнего события – легитимным президентом Беларуси", – отметил литовский президент.

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Народ Беларуси, подчеркнул он заслуживает того, чтобы выбирать своих лидеров на свободных и честных выборах, быть свободными от массовой слежки, беззакония, запугивания и жить в стране, свободной от унизительного политического, экономического и военного подчинения России.

"Литва призывает Беларусь осуществить демократические реформы, освободить всех политических заключенных и прекратить помощь России в войне против Украины", – отметил Науседа.

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы " президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Александр Лукашенко.

В МИД Украины заявили, что оснований называть голосование 26 января в Беларуси "президентскими выборами" нет, а его результаты известны заранее.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас называет президентские "выборы" в Беларуси надругательством над демократией и не признает легитимности Александра Лукашенко.