Тысячи людей в Германии протестовали против ультраправых накануне выборов

Десятки тысяч немцев в субботу протестовали в Берлине и других городах против потенциального прихода к власти ультраправой, пророссийской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") накануне всеобщих выборов 23 февраля.

О протестах сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Огромная толпа собралась у Бранденбургских ворот Берлина. Люди свистели в свистки, пели антифашистские песни и несли плакаты, осуждающие "АдГ".

Демонстранты выразили надежду, что митинг также привлечет внимание к другим ультраправым партиям в Европе и новой администрации президента США Дональда Трампа.

"Те, кто разжигает расизм и нападает на защиту климата, не просто проводят кампанию, они ставят под угрозу жизни", – сказала Луиза Нойбауэр из климатической группы „Пятницы ради будущего", обращаясь к толпе, которую полиция оценила в 35 тысяч человек.

