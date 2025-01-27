Мерц предлагает пригласить на свои дебаты с Шольцем также лидеров "Зеленых" и "АдГ"

В Германии лидер и кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предлагает расширить дебаты, планируемые с Олафом Шольцем, и позвать на них также кандидатов в канцлеры от "Зеленых" и ультраправой "Альтернативы для Германии".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц предложил расширить дебаты, планируемые между ним и лидером СДПГ, действующим канцлером Олафом Шольцем, пригласив туда также кандидата в канцлеры от "Зеленых" Роберта Хабека и кандидата "АдГ" Алис Вайдель.

"Было бы даже лучше, если бы ARD и ZDF (названия телеканалов – Ред.) пригласили также Хабека и Вайдель. Дискуссия с участием всех четырех была бы очень интересной для избирателей... Я бы очень хотел напрямую поговорить с Алис Вайдель на телевидении. Тогда еще раз станет понятно, что у "АдГ" и ХДС нет ничего общего", – сказал Фридрих Мерц, добавив, что во время такой дискуссии „полетят искры".

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Вайдель в своих комментариях СМИ фактически согласилась на предложение. "Если он хочет, чтобы "летали искры", я охотно посоревнуюсь с ним на телеканале с большой аудиторией", – отреагировала лидер ультраправых.

Руководитель кампании Хабека также подтвердил, что тот примет предложение. "Это хорошо, что Фридрих Мерц хочет честных дебатов. Теперь вопрос, готов ли к этому Олаф Шольц", – прокомментировал он.

Олаф Шольц и руководство телеканалов еще не реагировали на предложение Мерца. СМИ предполагают, что в случае изменения формата дебатов туда могут в итоге пригласить и "подругу Путина" Сару Вагенкнехт.

Изначально ARD и ZDF планировали "развести" лидеров отдельно: 9 февраля должны были бы дебатировать Шольц и Мерц, 10 февраля – Вайдель и Хабек. "Зеленые" раскритиковали такой подход, заявив, что Хабеку следовало бы предложить возможность дебатов с Шольцем и Мерцем.

Напомним, на фоне резонансного нападения с ножом в баварском городе, совершенном иммигрантом из Афганистана, Мерц пообещал с первого же дня на посту, если станет канцлером, запретить въезд нелегальных мигрантов.

Шольц раскритиковал Мерца за якобы готовность сотрудничества с "Альтернативой для Германии" для принятия инициатив по ужесточению миграционной политики.