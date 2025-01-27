У литовского чиновника нашли аккаунт с плейлистом, прославляющим СССР

Заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов имел аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", который содержал плейлист с песнями, прославляющими российскую армию и Советский Союз.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как пишет вещатель, Гаврилов говорит, что уже удалил этот аккаунт и является лояльным к Литве.

"Я вошел в 2025 году, чтобы удалить этот аккаунт. До этого я не заходил в него очень долго. Что касается песен, то это не потому, что они мне нравятся, а просто для того, чтобы их послушать. Я родился в Литве, вырос в Литве, вся моя жизнь связана с Литвой, и я работаю исключительно на Литву", – заверил он.

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Мовник отметил, что после этого сообщения оппозиционные партии обратились к министру финансов Римантасу Шаджюсу с просьбой уволить Гаврилова с должности заместителя министра.

"Это вызывает серьезные сомнения относительно человеческих ценностей и лояльности к интересам Литвы. Особенно, когда он (Гаврилов) отвечает за финансовую политику, вопросы Европейского Союза и международные отношения, которые непосредственно связаны с инициативами, важными для Литвы, такими как поддержка Украины", – заявила временный лидер „Союза Отечества" Радвиле Моркунайте-Микуленене.

В свою очередь, либералы пригласили Шаджюса обсудить новую информацию о Гаврилове с членами политической группы.

"В связи с новой информацией, появившейся о заместителе министра финансов Валентине Гаврилове, мы приглашаем министра Шаджюса в группу Движения либералов, чтобы еще раз задать вопрос, имеет ли министр все еще полное доверие к нему, учитывая, что Гаврилову придется принимать решения, связанные с санкциями и выделением средств на оборону Литвы", – заявила Виктория Чмилите-Нильсен, лидер либералов.

Стоит заметить, что Гаврилова уже критиковали за празднование советского Дня победы 9 мая. После общественного резонанса он заявил, что 9 мая очень важно для его семьи.

Позже он изменил свое мнение и заявил, что решил отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая "из уважения к мнению всех граждан Литвы".

В ноябре в Литве полиция начала расследование в отношении крупнейшего литовского онлайн-маркетплейса Pigu.lt из-за товаров с запрещенной советской символикой.

Согласно законодательству Литвы, за распространение или публичную демонстрацию коммунистической символики физическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 700 евро.