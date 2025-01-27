В Финляндии хотят ужесточить условия получения постоянного вида на жительство

Правительство Финляндии представило предложение об ужесточении условий получения постоянного вида на жительство.

Об этом говорится в сообщении МВД Финляндии, передает "Европейская правда".

Согласно предложению, для получения постоянного вида на жительство в обычной ситуации понадобится проживание в Финляндии в течение шести лет вместо нынешних четырех. Кроме того, заявитель должен владеть финским или шведским языком "в достаточной степени" и иметь двухлетний трудовой стаж.

Однако постоянный вид на жительство можно будет получить уже после четырех лет проживания, выполнив одно из трех дополнительных условий:

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годовой доход соискателя составляет 40 тысяч евро;

соискатель имеет признанную в Финляндии степень высшего образования и имеет двухлетний трудовой стаж;

заявитель отлично владеет финским или шведским языком и имеет трехлетний трудовой стаж.

По мнению правительства, во всех случаях должно учитываться требование, согласно которому трудовой стаж может содержать не более чем три месяца, проведенные на пособии по безработице или социальном пособии.

Претендовать на постоянный вид на жительство можно будет без учета времени проживания, если заявитель получил степень магистра или бакалавра в университете, или завершил аспирантуру в Финляндии.

Согласно МВД, целью проекта является внесение изменений в закон об иностранцах, необходимых для выполнения положений правительственной программы, касающихся условий выдачи постоянного вида на жительство.

Предложение правительства теперь отправится на оценку экспертов, после чего в апреле его должен рассмотреть парламент.

Напомним, Миграционная служба Финляндии (Migri) с ноября повысила лимиты доходов для получения вида на жительство.

Перед этим Министерство обороны Финляндии завершило разработку законопроекта, который предлагает полностью запретить операции с недвижимостью в стране для российских граждан и юрлиц.