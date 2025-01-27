У Швеції подав у відставку радник прем'єра, який ледь не загубив секретні документи

Радник з питань національної безпеки шведського премʼєр-міністра Генрік Ландергольм оголосив про свою відставку, оскільки поліція розпочала розслідування після того, як він ненавмисно залишив секретні документи в готелі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Генрік Ландергольм, призначення якого два роки тому викликало дискусії через його давню дружбу з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також забув блокнот після інтерв'ю і залишив свій телефон в посольстві Угорщини – інциденти, особливо прикрі з огляду на його чутливу роль у сфері національної безпеки.

Найсерйознішим інцидентом вважається випадок, коли в березні 2023 року Ландергольм залишив секретні документи в сейфі в конференц-центрі готелю.

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"Мені повідомили, що розпочато попереднє розслідування інциденту з документами, забутими в конференц-центрі готелю", – написав Ландерuольм у своїй заяві.

"Я поінформував про це прем'єр-міністра, і ми погодилися, що за цих обставин я більше не можу виконувати свої робочі обов'язки, і саме тому я залишаю посаду радника з питань національної безпеки", – додав він.

Крістерссон тижнями відстоював відповідність Ландерuольма займаній посаді, оскільки опозиція вимагала його відставки, але в понеділок прем'єр-міністр визнав, що поліцейське розслідування унеможливило його подальше перебування на посаді.

"За таких умов він не може продовжувати свою роботу/ Юридичний процес тепер піде своєю чергою", – сказав він.

За інформацією шведської газети Dagens Nyheter, радник премʼєра Швеції Ульфа Крістерссона поклав чотири документи із секретною інформацією у шафу в будівлі біля Стокгольма, де відбувалась робоча зустріч, і забув про них.

Як дізнались журналісти, в документі містилась інформація, яка в разі розголошення може завдати шкоди безпеці Швеції.

Нагадаємо, у 2023 році у військово-морських силах Британії почали розслідування через повідомлення про службові документи, які нібито знайшли на підлозі у туалетній кабінці пабу.

А минулоріч повідомлялось, внутрішні документи служби безпеки прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре опинились посеред вулиці міста Тронгейм.