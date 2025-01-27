В Швеции подал в отставку советник премьера, который едва не потерял секретные документы

Советник по вопросам национальной безопасности шведского премьер-министра Генрик Ландерхольм объявил о своей отставке, поскольку полиция начала расследование после того, как он нечаянно оставил секретные документы в отеле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Генрик Ландерхольм, назначение которого два года назад вызвало дискуссии из-за его давней дружбы с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, также забыл блокнот после интервью и оставил свой телефон в посольстве Венгрии – инциденты, особенно досадные, учитывая его чувствительную роль в сфере национальной безопасности.

Самым серьезным инцидентом считается случай, когда в марте 2023 года Ландерхольм оставил секретные документы в сейфе в конференц-центре отеля.

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"Мне сообщили, что начато предварительное расследование инцидента с документами, забытыми в конференц-центре отеля", – написал Ландерхольм в своем заявлении.

"Я проинформировал об этом премьер-министра, и мы согласились, что при этих обстоятельствах я больше не могу выполнять свои рабочие обязанности, и именно поэтому я покидаю пост советника по вопросам национальной безопасности", – добавил он.

Кристерссон неделями отстаивал соответствие Ландерхольма занимаемой должности, поскольку оппозиция требовала его отставки, но в понедельник премьер-министр признал, что полицейское расследование сделало невозможным его дальнейшее пребывание в должности.

"При таких условиях он не может продолжать свою работу. Юридический процесс теперь пойдет своим чередом", – сказал он.

По информации шведской газеты Dagens Nyheter, советник премьера Швеции Ульфа Кристерссона положил четыре документа с секретной информацией в шкаф в здании возле Стокгольма, где проходила рабочая встреча, и забыл о них.

Как узнали журналисты, в документе содержалась информация, которая в случае разглашения может нанести ущерб безопасности Швеции.

Напомним, в 2023 году в военно-морских силах Великобритании начали расследование из-за сообщения о служебных документах, которые якобы нашли на полу в туалетной кабинке паба.

А в прошлом году сообщалось, внутренние документы службы безопасности премьер-министра Йонаса Гара Стьоре оказались посреди улицы города Тронгейм.