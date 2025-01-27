Президент Германии дал совет симпатику "АдН" Маску

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал появление американского миллиардера Илона Маска на мероприятии ультраправой "Альтернативы для Германии".

Об этом Штайнмар сказал во время визита к мемориалу жертвам Холокоста в Освенциме в понедельник, 27 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Президента Германии попросили прокомментировать заявление Маска в видеообращении для предвыборного мероприятия "АдН", где он раскритиковал Германию за то, что она "слишком много внимания уделяет вине за прошлое".

"Я не думаю, что Маск ждет моих советов. Но мое убеждение неизменно: ответственность не имеет конца", – сказал Штайнмайер.

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Он порекомендовал всем, кто считает, что под ответственностью Германии за Холокост можно подвести черту, "приехать сюда сейчас и искать диалога с теми, кто выжил" в тех событиях.

Штайнмайер также отметил, что такие места, как бывший нацистский лагерь уничтожения, учат нас "осторожно обращаться с опытом национал-социалистической тирании".

Согласно опросу, большинство немцев считают, что поддержка Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

За полтора месяца до досрочных выборов партия демонстрирует рост рейтингов.