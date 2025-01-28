В уряді Польщі закликають не купувати Tesla через заяви Маска

В уряді Польщі закликали поляків не купувати автомобілі компанії Tesla, яка належить Ілону Маску, через заяви американського мільярдера на заході ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Галле.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр спорту і туризму Польщі Славомір Нітрас, якого цитує Polsat News.

За його словами, "жоден нормальний поляк не повинен більше купувати Tesla".

Маск заявляв, що Німеччина "занадто багато уваги приділяє минулій провині", маючи на увазі провину за скоєні нацистами злочини.

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"Дітей не можна звинувачувати в гріхах їхніх прадідів і прабабусь, і дуже важливо, щоб люди в Німеччині пишалися тим, що вони німці", – сказав мільярдер.

У відповідь польський міністр зазначив, що "можливо, пан Маск з його мільярдами не відчуває загрози, але будь-яка нормальна людина, що живе в центрі Європи, яка пам'ятає, що сталося вісімдесят років тому, не може дивитися байдуже".

Він також висловив сподівання, що "можливо, навіть ці заяви Маска призведуть до того, що "АдН" отримає гірший результат, ніж показують опитування".

"Тому що, зрештою, ніхто не любить, коли втручаються в його внутрішні справи. Це явно втручання у внутрішні справи Німеччини", – зазначив міністр.

Нещодавно президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, коментуючи слова Маска, заявив, що "відповідальність не має кінця".

А перед тим польський прем'єр Дональд Туск зазначав, що заяви американського мільярдера "звучали надто знайомо і зловісно" – особливо "за кілька годин до річниці визволення Освенцима".