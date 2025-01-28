В правительстве Польши призывают не покупать Tesla из-за заявлений Маска

В правительстве Польши призвали поляков не покупать автомобили компании Tesla, которая принадлежит Илону Маску, из-за заявлений американского миллиардера на мероприятии ультраправой "Альтернативы для Германии" в городе Халле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас, которого цитирует Polsat News.

По его словам, "ни один нормальный поляк не должен больше покупать Tesla".

Маск заявлял, что Германия "слишком много внимания уделяет прошлой вине", имея в виду вину за совершенные нацистами преступления.

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"Детей нельзя обвинять в грехах их прадедов и прабабушек, и очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы", – сказал миллиардер.

В ответ польский министр отметил, что "возможно, господин Маск с его миллиардами не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который помнит, что произошло восемьдесят лет назад, не может смотреть равнодушно".

Он также выразил надежду, что "возможно, даже эти заявления Маска приведут к тому, что "Альтернатива для Германии" получит худший результат, чем показывают опросы".

"Потому что, в конце концов, никто не любит, когда вмешиваются в его внутренние дела. Это явно вмешательство во внутренние дела Германии", – отметил министр.

Недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя слова Маска, заявил, что "ответственность не имеет конца".

А перед тем польский премьер Дональд Туск отмечал, что заявления американского миллиардера "звучали слишком знакомо и зловеще" – особенно "за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима".