Шольц про пошкодження кабелю в Балтійському морі: маємо збільшувати оборонні витрати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи новий інцидент з пошкодженням підводного кабелю в Балтійському морі, заявив про небезпеку з боку російського "тіньового флоту", а також наголосив на необхідності збільшувати оборонні витрати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, його цитує AFP.

Останнє пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі "свідчить про загрозу, яку становить російський "тіньовий флот", заявив Шольц.

"За допомогою операції НАТО "Балтійський вартовий" ми покращимо захист Балтійського моря і критично важливої інфраструктури на морському дні", – продовжив канцлер.

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Він також наголосив, що НАТО залишається "гарантом нашої спільної безпеки". Саме тому багато країн-членів "значно" збільшили свої витрати на оборону в останні роки.

"Ми згодні з тим, що ми повинні зміцнювати європейський стовп НАТО і надалі збільшувати оборонні витрати", – додав Шольц.

Своєю чергою Фредеріксен теж зазначила, що Європі потрібно робити більше.

"Нам потрібна сильніша, більш рішуча Європа, яка здатна захистити себе і просувати європейські інтереси. Ми повинні брати на себе більше відповідальності за власну безпеку і за зміцнення нашої оборонної промисловості", – сказала очільниця уряду Данії.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештованого судна.