Шольц о повреждении кабеля в Балтийском море: нужно увеличивать оборонные расходы

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя новый инцидент с повреждением подводного кабеля в Балтийском море, заявил об опасности со стороны российского "теневого флота", а также отметил необходимость увеличивать оборонные расходы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, его цитирует AFP.

Последнее повреждение подводного кабеля в Балтийском море "свидетельствует об угрозе, которую представляет российский "теневой флот", заявил Шольц.

"С помощью операции НАТО "Балтийский часовой" мы улучшим защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне", – продолжил канцлер.

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Он также подчеркнул, что НАТО остается "гарантом нашей общей безопасности". Именно поэтому многие страны-члены "значительно" увеличили свои расходы на оборону в последние годы.

"Мы согласны с тем, что мы должны укреплять европейский столп НАТО и в дальнейшем увеличивать оборонные расходы", – добавил Шольц.

В свою очередь Фредериксен тоже отметила, что Европе нужно делать больше.

"Нам нужна более сильная, более решительная Европа, которая способна защитить себя и продвигать европейские интересы. Мы должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и за укрепление нашей оборонной промышленности", – сказала глава правительства Дании.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования относительно возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.